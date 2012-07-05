У Вінниці оформлятимуть Міжнародні студентські посвідчення

5 липня у приміщенні Подільського інформаційно-туристичного центру відбулось відкриття офіційного уповноваженого офісу оформлення Міжнародних студентських посвідчень ISIC. Відтепер студентам вінницьких вишів для оформлення Міжнародних студентських посвідчень не потрібно звертатись до студентських профкомів та їхати до столичних представництв. Слід лише завітати до вінницької Вежі, що у сквері Козицького, та за лічені хвилини оформити посвідчення ISIC.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Більш ніж півсторіччя тому Міжнародною Конфедерацією Студентського Туризму (ISTC) під егідою UNESCO було започатковано міжнародне посвідчення особи і статусу особи, що навчається. ISIC (англ. International Student Identity Card) сьогодні є найвідомішою в країнах Європи дисконтною програмою, яка дозволяє студентам-власникам посвідчень отримувати знижки та спеціальні пропозиції. Власник такої картки зокрема має знижки у 120 країнах світу на громадський транспорт, проживання, харчування, зв'язок, розваги та покупки. Крім того, в Європі система ISIC - це також спеціальні тарифи на транспорт (автобус, потяги та літаки), молодіжні програми міжнародного обміну, спеціальні тарифи на стільниковий зв'язок тощо.

Відтепер такі посвідчення можна оформити і у Вінниці. Для оформлення ISIC студенти мають надати документ, що засвідчує особу, яка навчається (студентський, учнівський квиток або ж довідку з навчального закладу). Далі заповнити анкету та додати до неї одну фотокартку. Після цього студент може отримати Міжнародне студентське посвідчення, а дані про власника картки одразу ж вносяться до міжнародної системи. Коштує така картка 80 гривень, при чому ціна одна на усій території України.

За словами начальника відділу у справах молоді та туризму Вінницької міської ради Руслана Анфілова, на сьогоднішній день вже розпочато створення дисконтної системи для власників ISIC у Вінниці. «Важливо, аби студенти, що подорожують до Вінниці і вінницькі студенти-власники міжнародних карток, могли користуватись спеціальними знижками у Вінниці, - говорить Руслан Анфілов. - До початку нового навчального року будуть проведені перемовини з вінницькими підприємствами, музеями, кав'ярнями та ресторанами щодо приєднання до міжнародної системи знижок для студентів, які вже стали власниками такого посвідчення».

Як повідомив директор комунального підприємства «Подільський інформаційно-туристичний центр» Віктор Мазурик, в офіційному уповноваженому офісі оформлення Міжнародних студентських знижок також буде оформлюватись і міжнародне посвідчення вчителя, аби знижки під час подорожей мали не лише студенти, а і їхні педагоги. «Пред'явник посвідчення у країнах Європи отримує знижки і на харчування, і на проїзд у транспорті, і на придбання квитків на міжнародний транспорт тощо, - розповідає Віктор Мазурик. - Наш центр також пропонує знижку - власники ISIC сплачуватимуть лише половину вартості за екскурсійне обслуговування у Вінниці».

Під час відкриття уповноваженого офісу оформлення Міжнародних студентських посвідчень ISIC перші п'ятеро вінницьких студентів отримали свої посвідчення. Втім, у «Подільському інформаційно-туристичному центрі» сподіваються, що кількість виданих посвідчень щодня зростатиме. Особливо у період початку нового навчального року.