Філарет відвідає Вінниччину

16:52, 05 липня 2012
Вінниця
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Освятить новозбудований храм

По благословенню Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета візит у Вінницьку єпархію відбудеться 14 липня 2012 року.

Як повідомляє прес-служба Вінницької єпархії УПЦ КП, цей візит перенесено з раніше проанонсованого, що мав відбутися 30 червня.

У ході свого візиту Його Святість відвідає село Вишенька Хмільницького району, де освятить новозбудований храм на честь свята Успіння Пресвятої Богородиці та звершить у ньому першу Божественну Літургію.
Вірян чекають на молитву.

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