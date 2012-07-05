Філарет відвідає Вінниччину
16:52, 05 липня 2012Вінниця
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Освятить новозбудований храм
По благословенню Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета візит у Вінницьку єпархію відбудеться 14 липня 2012 року.
Як повідомляє прес-служба Вінницької єпархії УПЦ КП, цей візит перенесено з раніше проанонсованого, що мав відбутися 30 червня.
У ході свого візиту Його Святість відвідає село Вишенька Хмільницького району, де освятить новозбудований храм на честь свята Успіння Пресвятої Богородиці та звершить у ньому першу Божественну Літургію.
Вірян чекають на молитву.
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