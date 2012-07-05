Філарет відвідає Вінниччину

По благословенню Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета візит у Вінницьку єпархію відбудеться 14 липня 2012 року.

Як повідомляє прес-служба Вінницької єпархії УПЦ КП, цей візит перенесено з раніше проанонсованого, що мав відбутися 30 червня.

У ході свого візиту Його Святість відвідає село Вишенька Хмільницького району, де освятить новозбудований храм на честь свята Успіння Пресвятої Богородиці та звершить у ньому першу Божественну Літургію.

Вірян чекають на молитву.