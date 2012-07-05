Чиновники з облради «не потягнули» на Кращого держслужбовця

Переможцем обласного ІІ туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" стала немирівчанка.

Про це повідомляє Інтернет-видання Вінницької ОДА.

Кращого службовця області визначали протягом травня-червня 2012 рокупідвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держ. Під час змагання учасники пройшли навчання в Центрі перепідготовки та авних підприємств, установ і організацій Вінницької області. Здали тестування з питань етики державного службовця, співбесіду та представили власні публічні виступи з актуальних питань суспільно-політичного розвитку країни та реформування державного управління.

Переможцем обласного ІІ туру в номінації "Кращий спеціаліст" стала Людмила Пясецька – головний спеціаліст оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату Немирівської райдержадміністрації. Переможниця представлятиме Вінницьку область у ІІІ загальноукраїнському турі Конкурсу.