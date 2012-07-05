Молодь Вінниччини торуватиме шлях до чесних виборів

У мальовничому куточку Поділля селищі Високе, що в Томашпільському районі Вінницької області, за участі провідних експертів, політологів, громадських організацій 6-9 липня 2012 року відбудеться зібрання молодіжного табору «Через чесні вибори до Євросоюзу».

Метою організації цього заходу є активізація суспільства та створення активної мережі громадського спостереження для забезпечення прозорого виборчого процесу.

В рамках довготермінового спостереження передвиборчого процесу семінар-тренінг відбудеться за консультативною участі ОБСЄ, фінансової підтримки Фонду П.Порошенка, агенції Гайдай.Ком., представників Комітету Виборців України, громадської організації «ПОРА» та «МАЙДАН».

Навчальний тренінг збере близько 100 молодих та активних людей з Вінниці, Могилів-Подільського, Ямпільського, Крижопільського, Піщанського, Чечельницького та інших районів Вінниччини. Саме на молодь «робиться ставка» в забезпеченні права на вільні вибори.

Кожний виборчий процес вирізняється оновленими технологіями й набирають усе більшої віртуозності фальсифікації. Про усі ці можливі прояви у майбутній виборчій кампанії під час «табору» розповість відомий український політтехнолог СЕРГІЙ ГАЙДАЙ.

Голова Правління комітету виборців України ОЛЕКСАНДР ЧЕРНЕНКО окреслить особливості нового виборчого законодавства, а голова вінницького обласного осередку КВУ В’ЯЧЕСЛАВ ТЕЛЕНЬ відзначить особливості під час вибрів саме у Вінницькій області.

Передбачено й проведення дискусій та обговорень з представниками громадських організацій. Усі учасники заходу матимуть змогу вільно поспілкуватись між собою та обмінятись досвідом.