Собак на змаганнях годували морозивом

Заключний етап міжнародних змагань кінологічних команд митних органів України, Росії, Молдови, Польщі, Білорусі, Азербайджану та ДПСУ відбувся 5 липня у Ямполі на Вінниччині. Привітати учасників прибули голова Державної митної служби України Ігор Калєтнік, губернатор Микола Джига та голова обласної ради Сергій Татусяк.

У змаганнях взяли участь понад 100 кінологічних команд з України, 6 кінологічних команд Росії, 4 – Білорусі, 5 – Молдови, і по дві кінологічних команди від Польщі та Азербайджану.

Глядачам кінологічні команди продемонстрували високий вишкіл із пошуку наркотиків, зброї, вибухових речовин та тютюнових виробів. Також було сконцентровано увагу на вміння чітко виконувати різні команди, ходити зі своїми господарями у строю та долати найрізноманітніші перешкоди.

- В митних органах України майже 300 кінологічних команд, - повідомив голова Держмитслужби Ігор Калєтнік . - У 2010 році їх було лише 99. Наша основна мета у боротьбі з контрабандою та переміщення наркотиків – поєднання аналітики, використання суперсучасного обладнання та передових технологій митного контролю з природними можливостями службових собак.

Службові собаки Держмитслужби використовуються для виявлення макової соломки, марихуани, гашишу, героїну та кокаїну. Також проводиться підготовка собак за напрямком пошуку зброї, вибухівки, тютюнових виробів, спирту, валюти.

За результатами змагань І місце здобули представники митних органів Молдови, ІІ та ІІІ місця посіли митники Російської Федерації з аеропорту «Домодєдово». Абсолютною чемпіонкою стала співробітник митниці аеропорту "Шереметьєво" Анастасія Коршунова зі службовим собакою Браун породи бельгійська вівчарка.

Під час змагань було дуже спекотно. Собак постійно поливали водою, а кінолог Іор взагалі нагодував свого пса Вейста морозивом.

- Собаки не можуть так довго на спеці бути, - говорить Ігор, - тому вони показують не дуже гарні результати.