Гройсман не бачить доцільності мовного закону

Зранку 6 липня на площі перед міськвиконкомом активісти «Свободи» провели акцію на захист української мови. Приурочили її до сесії міськради і передали звернення з вимогою прийняти рішення щодо мовного законопроекту і надіслати його до Києва.



- Ми хотіли внести у порядок денний звернення до Президента, голови Верховної ради, Генерального прокурора «Про загрозу державності України у зв’язку з ухваленням Закону «Про засади державної мовної політики», – сказав депутат міськради, «свободівець» Володимир Базелюк. – «Мовне» питання навіть не було включене до порядку денного, оскільки відсутній проект рішення. Підготувати його не встигли, тому що тільки вчора повернулися з Києва, захищали мову, писали звернення буквально «на колінах».



- Рішення всередині парламенту було прийняте, і навряд чи будь-яке звернення могло на нього вплинути. Мені дуже шкода, що є таке рішення, яке розколює суспільство. Я не бачу доцільності прийняття цього закону. Для Вінниці він не буде впливати ні на що. Я не думаю, що є доцільність у Вінниці приймати рішення про запровадження тих чи інших мов. Я 6 років працюю, не чув жодного разу, щоб було питання про мову від людей, які до нас звертаються, – сказав порталу Вінниця ОК мер міста Володимир Гройсман.