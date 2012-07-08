На купальський вогонь машини завертали аж з траси

14:22, 08 липня 2012
Вінниця
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Небувалої висоти вогонь -  у Вороновиці

Такого свята жителі Вороновиці Вінницького району не пам‘ятають!  На полі біля річки Воронка поставили професійну сцену, виступали артисти з Вінниці та самодіяльні колективи, проводили розіграш лотереї, вперше показували файер-шоу, здіймався неймовірної краси салют, а вогнище горіло таке високе, що машини завертали з траси питати, що трапилось. І залишались. Залишались, щоб разом з воронівчанами відсвяткувати Купальську ніч. Так у селищі Вороновиця 6 липня відзначали народне свято  Івана Купала.


На початку дійства  проводили жартівливу безпрограшну лотерею. Спочатку воронівчани вигравали канцелярське знаряддя, посуд, іграшки. А потім ведучий оголосив, що зараз  буде розігруватись земля, свиня і автомобіль. Врешті решт землею виявився пакетик з землею Вороновиці, свинею – морська свинка, а машиною – іграшка на радіокеруванні.  Але все проходило у такій веселій атмосфері, що  люди вимагали ще й іще такої гри.

- Вороновиця завжди на Іван Купала святкувалась, ми любимо повеселитися, - говорить селищний голова Вороновиці Віктор Стецьків, - цього річ організували без бюджетних коштів,  все силами місцевих підприємців. На лотерею витратили 1000 гривень.


Жвава програма не давала нудьгувати гостям свята. А коли почав свій виступ славнозвісний вінницький колектив «Дармограй», то одні пустились в танець, інші голосно підспівували.  Межи виступати грав місцевий духовий оркестр, який зорганізувався тільки весною цього року і виступ на святі був для музикантів першим.


- Раніше ми запрошували музик з сусіднього села Комарово, - продовжує Віктор Борисович.  – А оце вирішили, навіщо платити чужим? Я зібрав хлопців і кажу – шукайте інструменти і грайте. І бачте як  гарно все вийшло!

За повідомленням місцевих правоохоронців, свято Івана  Купала у Вороновиці відвідало близько 4000 місцевих жителів та приїжджих з сусідніх сіл.  Для молоді влаштували нічну дискотеку до 2–х годин ночі.

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