На купальський вогонь машини завертали аж з траси

Такого свята жителі Вороновиці Вінницького району не пам‘ятають! На полі біля річки Воронка поставили професійну сцену, виступали артисти з Вінниці та самодіяльні колективи, проводили розіграш лотереї, вперше показували файер-шоу, здіймався неймовірної краси салют, а вогнище горіло таке високе, що машини завертали з траси питати, що трапилось. І залишались. Залишались, щоб разом з воронівчанами відсвяткувати Купальську ніч. Так у селищі Вороновиця 6 липня відзначали народне свято Івана Купала.



На початку дійства проводили жартівливу безпрограшну лотерею. Спочатку воронівчани вигравали канцелярське знаряддя, посуд, іграшки. А потім ведучий оголосив, що зараз буде розігруватись земля, свиня і автомобіль. Врешті решт землею виявився пакетик з землею Вороновиці, свинею – морська свинка, а машиною – іграшка на радіокеруванні. Але все проходило у такій веселій атмосфері, що люди вимагали ще й іще такої гри.

- Вороновиця завжди на Іван Купала святкувалась, ми любимо повеселитися, - говорить селищний голова Вороновиці Віктор Стецьків, - цього річ організували без бюджетних коштів, все силами місцевих підприємців. На лотерею витратили 1000 гривень.



Жвава програма не давала нудьгувати гостям свята. А коли почав свій виступ славнозвісний вінницький колектив «Дармограй», то одні пустились в танець, інші голосно підспівували. Межи виступати грав місцевий духовий оркестр, який зорганізувався тільки весною цього року і виступ на святі був для музикантів першим.



- Раніше ми запрошували музик з сусіднього села Комарово, - продовжує Віктор Борисович. – А оце вирішили, навіщо платити чужим? Я зібрав хлопців і кажу – шукайте інструменти і грайте. І бачте як гарно все вийшло!

За повідомленням місцевих правоохоронців, свято Івана Купала у Вороновиці відвідало близько 4000 місцевих жителів та приїжджих з сусідніх сіл. Для молоді влаштували нічну дискотеку до 2–х годин ночі.