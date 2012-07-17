Джига хоче побільше вінницьких „тьолочок”

Микола Джига закликає аграріїв області не зволікати з оформленням документів на державну дотацію з утримання та збереження молодняка великої рогатої худоби.

Таку позицію висловив голова ОДА під час проведення щопонеділкової апаратної наради.

В сільських та селищних радах Вінниччини продовжується прийом документів по виплаті дотації на молодняк ВРХ. На сьогодні вже прийнято документи на дотування 5194 голів молодняка.

Станом на 1 липня 2012 року сформовано та подано в Міністерство аграрної політики та продовольства України зведену відомість про нарахування сум дотацій за 3543 голів на 1400,5 тис. грн.

Цього року держава передбачила близько 1 мільярда гривень дотацій селянам за збереження молодняка великої рогатої худоби.

Так, за теля віком від 3 до 5 місяців – фермер отримає 250 гривень, віком від пів року і до 8 місяців – півтисячі, від 9 до 11 місяців – 750 гривень за голову. У подальшому бюджетна дотація у розмірі 250 гривень виплачуватиметься фізичним особам за кожні наступні три місяці його утримання до досягнення ним одинадцятимісячного віку і 1000 гривень до п'ятнадцятимісячного.

Ці виплати здійснюються у рамках програми Мініагрополітики «Державна підтримка галузі тваринництва».

Голова ОДА зазначив, що головна мета державної фінансової допомоги – зупинити вирізання худоби та задати темп для збільшення поголів‘я, що у результаті позначиться на збільшенні обсягів виробництва молочної продукції.

Отримати дотацію фермер може за умов утримання молодняка великої рогатої худоби, який народився у нього в господарстві та збереження його до певного віку. Бажаючи стати учасником бюджетної підтримки мають звернутися до сільських та селищних рад.