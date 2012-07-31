Садочки відновлюють роботу у звичному режимі

В останній день липня вінницькі садочки відновлять звичний режим своєї роботи після усіх необхідних ремонтних робіт.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради/

Перед початком роботи дошкільні навчальні заклади перевірила санепідемстанція і надала відповідні дозволи. В свою чергу батьки малечі мають також принести у дитячий садок документ – стандартну довідку від сімейного лікаря, яка засвідчує, що стан здоров’я дитини дозволяє відвідувати дошкільний заклад

Другий рік поспіль влітку в місті більшість дошкільних навчальних закладів призупиняють свою роботу для проведення планових ремонтних робіт. Задля того, аби не шкодити здоров’ю найменших вінничан під час фарбування та лакування, у місті було визначено декілька чергових садків (у кожному мікрорайоні міста), куди батьки могли віддати на місяць своїх чад.

Перед тим, як визначити чергові садочки, батькам, які бажали, аби їх дітки в липні відвідували дошкільний заклад, було запропоновано написати відповідні заяви на завідувачів дитячих садків. Після цього було визначено чергові дошкільні заклади, які були розташовані неподалік від того садочку, в якому виховуються дітки. Так, зокрема, минулого року улітку працювало п’ять таких садочків: №42 (Тяжилів), №61 (Вишенька), №9 (Центр), №50 (район Центрального ринку) та №3 (мікрорайон Поділля). Цьогоріч враховуючи побажання батьків, кількість чергових садочків зросла на один. Відтак, влітку працювали ДНЗ №29 (по вулиці Некрасова, 7), №73 (вулиці Космонавтів, 64), №31 (вул. Скалецького, 23), №74 (вул. Стахурського, 68), №14 (вул. Москаленка, 42) та №27 (вулиця Острозького, 33).

За словами заступника директора департаменту освіти Вінницької міської ради Ірини Божок, за попередніми даними очікувалось, що в липні до садочків ходитиме понад 1850 діток.

«Втім, фактична кількість малечі у садочках щодня становила близько тисячі, - говорить Ірина Божок. – Для найменших вінничан у чергових садочках щодня проводились різноманітні конкурси, ігри та концерти, а також дошкільнят розважали пізнавальними екскурсіями, виставами лялькових театрів та веселими вікторинами. Вихователі ДНЗ готували для діток програми, які дозволили не лише оздоровитися, а й з користю проводити час».