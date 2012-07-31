Оголошено штормове попередження

На сьогодні, 31 липня, міністерство надзвичайних ситуацій оголосило штормове попередження по Україні

Про це повідомили в прес-службі відомства.

Зокрема, у Вінницькій області передбачаються грози, місцями сильні зливи, в окремих районах град та шквали 17-22 м /с, у південній частині окремі пориви вітру 15-20 м / с.

Крім того, 31 липня - 2 серпня в Україні, окрім західної частини, буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

