Вбив, розчленував і закопав співмешканець

Працівники вінницької міліції на Львівщині затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві своєї співмешканки та два роки переховувався за кордоном. Як з’ясувалося, на 14 років старшу за себе жінку, чоловік вбив одним ударом молотка, розчленував та забетонував на подвір’ї будинку.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області .

Потерпілою виявилася 64-річна вінничанка. Зі своїм співмешканцем жінка познайомилася за кордоном, де була на заробітках. Час від часу вони приїжджали в Україну, у селі Лука Мелешківська Вінницького району придбали ділянку і поступово будували будинок. На передодні Нового 2010 року чоловік з жінкою приїхали з заробітків, щоб закінчити будівництво та відсвяткувати новорічні свята вдома.

Трагедія сталася 3 січня. Перебуваючи вдвох у домі, чоловік з жінкою вирішили відзначити новорічне свято у новозбудованому будинку та відкрили пляшку міцного напою. Слова за словом, і на побутовому ґрунті між співмешканцями виникла сварка, під час якої жінка дала чоловіку ляпаса. Не стерпівши образи, він у відповідь вдарив співмешканку молотком по голові. Від отриманого удару жінка померла миттєво.

Аби приховати сліди злочину та уникнути покарання чоловік вирішив позбутися тіла померлої. Для цього він екскаватором на подвір’ї новобудови викопав триметрову яму, розчленував тіло співмешканки, запакував його у поліетиленові пакети та забетонував.

Сусідам, які через кілька днів помітили відсутність господарки, чоловік сказав, що вона поїхала знову на заробітки, а він приїде до неї пізніше. Наступних два роки чоловік навідувався до будинку виключно сам, пояснюючи, що жінка не може залишити роботу за кордоном.

Тривала відсутність господарки будинку викликала підозри у працівників міліції, і вони вирішили поспілкуватися з її співмешканцем. Чоловіка оперативники знайшли на Львівщині звідки він родом. Міліціонерам чоловік також розповів «казку» про те, що жінка знаходиться за кордоном, але у своїй розповіді він так заплутався, що йому нічого не залишилося, як розказати правду.

Як розповів заступник начальника відділу слідчого управління УМВС України у Вінницькій області Анатолій Шураєв, за фактом вбивства слідчим управлінням порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. 52-річний підозрюваний затриманий в порядку ст. 115 КПК України і знаходиться в слідчому ізоляторі. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.