Улюблений собака відправив літню господиню на лікарняне ліжко

10:15, 31 липня 2012
Вінниця
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27 липня о 18:30 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №13 міста Немирів надійшло повідомлення від чергової ветеринарної лікарні про те, що 24 липня жительку села Лука,  1932 року народження, у власному домогосподарстві покусав домашній собака.  Через два дні собака помер.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Тіло тварини  було доставлено  у Вінницьку обласну державну лікарню ветеринарної медицини на експертизу, яка виявила, що собака була хвора на сказ.

Потерпіла знаходиться в інфекційному відділенні Немирівської центральної районної лікарні, де проходить курс лікування.
 

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