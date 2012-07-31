Улюблений собака відправив літню господиню на лікарняне ліжко

27 липня о 18:30 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №13 міста Немирів надійшло повідомлення від чергової ветеринарної лікарні про те, що 24 липня жительку села Лука, 1932 року народження, у власному домогосподарстві покусав домашній собака. Через два дні собака помер.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Тіло тварини було доставлено у Вінницьку обласну державну лікарню ветеринарної медицини на експертизу, яка виявила, що собака була хвора на сказ.

Потерпіла знаходиться в інфекційному відділенні Немирівської центральної районної лікарні, де проходить курс лікування.

