Улюблений собака відправив літню господиню на лікарняне ліжко
10:15, 31 липня 2012Вінниця
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27 липня о 18:30 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №13 міста Немирів надійшло повідомлення від чергової ветеринарної лікарні про те, що 24 липня жительку села Лука, 1932 року народження, у власному домогосподарстві покусав домашній собака. Через два дні собака помер.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Тіло тварини було доставлено у Вінницьку обласну державну лікарню ветеринарної медицини на експертизу, яка виявила, що собака була хвора на сказ.
Потерпіла знаходиться в інфекційному відділенні Немирівської центральної районної лікарні, де проходить курс лікування.
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