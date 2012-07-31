Федір Новік – найкращий за рейтингом тенісист Вінниці

У Вінниці завершився перший етап відкритого міського тенісного турніру "Подільське літо - 2012", присвяченого XXX літнім Олімпійским іграм і Дню фізичної культури і спорту. Змагання серед чоловіків у одиночному розряді проходили за підтримки обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Вони відбулись на кортах обласної Федерації тенісу по вул. Фрунзе і тенісного клубу «Бомонд» по вул. Мічуріна.

За підсумками ігор були визначені кращі гравці у 9-и вікових категоріях і затверджений рейтинг тенісистів Вінниці (по вікових категоріях) на 2012 рік.

У рейтингу є кілька добре відомих діячів спорту Вінниччини. Це, зокрема, заступник голови облради ФСТ “Колос” і президент обласної федерації легкої атлетики Олександр Мендусь (шостий у рейтингу чоловіків старших за 45 років) та директор СДЮШОР “Олімпія” з хокею на траві і голова обласного відділення Національного олімпійського комітету України Федір Новік (перший серед чоловіків старше 70 років). До речі, Федір Петрович є також практично непереможним гравцем у настільний теніс, непоганим шахістом атакуючого стилю, а до недавнього часу ще й залюбки ганяв у дворі з пацанами у футбол. Чудовий приклад спортивного довголіття!

Чоловічі змагання завершилися, тепер на корт виходять представники інших категорій. З 1 по 11 серпня відбудуться тенісні змагання жінок (одиночний розряд), ігри у чоловічому і жіночому парному розрядах, змішаному парному розряді (мікст). Вони пройдуть на тенісних кортах Вінницького військово-медичного клінічного центру Центрального регіону (колишній військовий санаторій на Свердловському масиві).

Довідка “УНІАН”. Заявки на участь (з вказівкою, у якому розряді бажає взяти участь спортсмен (одиночний, парний, змішаний) подаються у обласну Федерацію тенісу (м. Вінниця, вул. Фрунзе, 63, оф.1) або головному судді турніру Олександру Солтану (soltan_sasha45@mail.ru чи SMS за телефонами: (097)578-71-57, (095)789-93-71.) Жеребкування відбудеться 1 серпня.