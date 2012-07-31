На той світ, «заправившись» сурогатом алкоголю

13:10, 31 липня 2012
Вінниця
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Людина у важкому стані

30 липня о 14:56 на  пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №20 смт Крижопіль від чергового лікаря надійшло повідомлення  про те, що  у  відділення швидкої допомоги з діагнозом «гостре побутове отруєння сурогатами алкоголю», доставлено місцевого мешканця 1969 року народження.

Про це повідомила Прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Зі слів родичів потерпілого, чоловік вжив алкоголь невідомого походження.

Стан здоров’я – важкий.

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