На той світ, «заправившись» сурогатом алкоголю
13:10, 31 липня 2012Вінниця
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Людина у важкому стані
30 липня о 14:56 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №20 смт Крижопіль від чергового лікаря надійшло повідомлення про те, що у відділення швидкої допомоги з діагнозом «гостре побутове отруєння сурогатами алкоголю», доставлено місцевого мешканця 1969 року народження.
Про це повідомила Прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Зі слів родичів потерпілого, чоловік вжив алкоголь невідомого походження.
Стан здоров’я – важкий.
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