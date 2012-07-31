Малолітній «факір» загинув через опіки

На Вінниччині від отриманих через пустощі опіків помер малолітній хлопчик. Дитина намагалася вдома повторити номер циркового артиста з вогнем.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Нещасний випадок стався в одному з сіл Чечельницького району.

26 липня до Чечельницької районної лікарні у важкому стані з опіками третього ступеню був госпіталізований 5-річний хлопчик. Чотири доби за життя дитини боролися лікарі, але марно. 30 липня у реанімаційному відділенні хлопчик помер.

Як з’ясувалося, на передодні трагедії до села, де мешкає дитина, приїжджав цирк. Хлопчик разом зі своїм братом-близнюком попросили маму, щоб вона їм придбала білети на виставу. Від побачених трюків у дітей залишилися незабутні враження. Особливо хлопцям сподобався чоловік, який з рота випускав вогонь.

Наступного дня, коли батьки пішли на роботу, діти вирішили повторити трюк з вогнем, який їм припав до душі. У сараї брати взяли банку з бензином, яким батьки заправляли мотокосарку, один з них набрав у рота небезпечну легкозаймисту рідину та почав нею плюватися, інший – підпалював рідину біля рота. Така небезпечна гра призвела до страшних наслідків – одяг на одному з хлопчиків загорівся.

Діти не змогли самотужки загасити вогонь, і брат потерпілого покликав на допомогу сусідку. Жінка негайно викликала «швидку допомогу».

Отримані опіки виявилися несумісними з життям. Через чотири доби дитина у лікарні померла.