В три суди призначили по дамі
14:10, 31 липня 2012Вінниця
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Указ Президента
Три райсуди Вінниччини обновили кадри, - Президент України Віктор Янукович підписав указ «Про призначення суддів».
Про це йдеться в Указі Президента України № 461/2012 від 31 липня 2012 року.
Зокрема, строком на п'ять років у місцевих загальних судах на посаду судді Могилів-Подільського міськрайонного суду призначено Тетяну Лисенко.
На посаду судді Томашпільського районного суду - Ірину Скаковську.
Суддею Хмільницького міськрайонного суду призначено Марину Робак.
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