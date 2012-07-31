В три суди призначили по дамі

Три райсуди Вінниччини обновили кадри, - Президент України Віктор Янукович підписав указ «Про призначення суддів».

Про це йдеться в Указі Президента України № 461/2012 від 31 липня 2012 року.

Зокрема, строком на п'ять років у місцевих загальних судах на посаду судді Могилів-Подільського міськрайонного суду призначено Тетяну Лисенко.

На посаду судді Томашпільського районного суду - Ірину Скаковську.

Суддею Хмільницького міськрайонного суду призначено Марину Робак.