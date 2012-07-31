Литвин: Зарубінського з фракції не вигнали

Народний депутат від фракції Блоку Литвина Олег Зарубінський, котрого під №38 включила до свого списку Партія регіонів, призупинив членство у Народній партії України.

Це підтвердив на брифінгу після закінчення ХІІ з’їзду НПУ очільник цієї політсили, Голова Верховної Ради Володимир Литвин.

«Вони(Зарубінський та нардепи Шаров і Ващук – авт.) написали заяви про призупинення членства в НПУ, оскільки, відповідно до вимог закону, у виборах у багатомандатному окрузі можуть брати участь або члени партії, або позапартійні», - зазначив спікер.

При цьому Литвин наголосив, що Ващук, Зарубінськийц і Шаров продовжуюь бути членами фракції Блоку Литвина у паралаенмті.

«Вони будуть продовжувати працювати у фракції», - додав він.

Представники депутатської фракції Блоку Литвина у парламенті Ігор Шаров, Олег Зарубінський та Катерина Ващук були затверджені на ХIV з'їзді Партії регіонів як кандидати у народні депутати за партійним списком.