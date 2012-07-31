Вінничани спалили мільярд гривень

За січень–червень 2012 року через мережу АЗС було реалізовано у роздріб світлих нафтопродуктів, газу скрапленого та стисненого для автомобілів на загальну суму 1061,5 млн. грн.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

З цієї кількості 676,7 млн. грн. (63,7%) становив роздрібний товарооборот від продажу бензину моторного; 317,3 млн. грн. (29,9%) – дизельного пального; 24,6 млн.грн. (2,3%) – газу стисненого та 42,9 млн.грн. (4,1%) – газу скрапленого.

У натуральному вимірі бензину моторного було реалізовано 47,9 тис. тонн, дизельного пального – 26,9 тис. тонн, газу стисненого – 2,4 тис. тонн, газу скрапленого – 3,9 тис. тонн.

В обсязі реалізованого бензину 43,3% припадало на продаж бензину марок А-94-98; 51,5% - А-90-93 та 5,2% - А-72-80.

Станом на 1 липня поточного року в області діяло 311 одиниць автозаправних станцій.

На цей час на АЗС у залишках налічувалось 4,0 тис. т бензину моторного, 2,4 тис. т дизельного пального та 0,4 тис. т газу стисненого та скрапленого.