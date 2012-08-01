Мешканці Людавки нюхатимуть вінницьке сміття з наступного року?

Заступник голови Вінницької ОДА Роман Аксельрод припускає, що будівництво полігону для складування твердих побутових відходів біля с. Людавки Жмеринського району, а простіше кажучи, сміттєзвалища для м. Вінниці, може розпочатися вже наступного року.

Про це чиновник повідомив виданню «Вінницькі реалії»

- На землі, яку Кабмін передав з власності міноборони Вінниці, буде збудований сміттєпереробний завод з сортувальною станцією, - каже Аксельрод. – У Людавці на 100% дотримані усі можливі норми. Можна, звісно, зрозуміти простих людей, наляканих Стадницею та іншими полігонами. Але ми пояснюємо, що це буде сучасний, абсолютно безпечний об’єкт.

Інша річ, що там є дачники, які не хочуть падіння цін на свої ділянки через сусідство з полігоном…

Так чи інакше, каже посадовець, наразі відбувається проектування потім проект узгоджуватимуть всі причетні служби. Якщо документація пройде всі експертизи, проведуть тендер, а будівництво, ймовірно, почнеться наступного року.

Роман Аксельрод вважає, що не слід скидати з рахунків затримки через можливі акції протесту місцевих мешканців, - доведеться проводити узгодження.

Назвати точний термін початку роботи нового полігону ніхто наразі не береться. Формально це станеться, коли буде держакт та декларація про введення в експлуатацію об’єкта.