До Дня Незалежності порийтесь у бабусиних скринях

Національний музей українського народного декоративного мистецтва до 21-ої річниці Незалежності України оголошує Всеукраїнський конкурс «З бабусиної скрині».

Якщо ви є власником особистої чи родинної реліквії, то поділіться цікавою історією про неї з відвідувачами музею взявши участь у конкурсі!

Кожен предмет має супроводжуватися цікавою розповіддю (есе) про його історію чи власника. Обов’язково вказати назву місцевості, з якої походить предмет, хронологічні дані. Текст має бути розбірливий та невеликий за обсягом. Всі надані матеріали після виставки повернуться власникам.

До участі в конкурсі приймаються:

давні фотографії в національних строях,

рушники,

одяг,

прикраси,

народні картини,

предмети хатнього вжитку,

музичні інструменти та інше.

або фото з розповіддю (есе) про його історію чи власника (якщо не маєте змоги представити сам предмет).

Надсилайте фото в електронному вигляді у форматі jpg, розміром не менше 1Мб на електронну адресу: novmuz@ukr.net

Вкажіть своє прізвище, ім"я по батькові, точну домашню адресу, номер контактного телефону.

Конкурсний відбір триватиме до 20 серпня 2012 року.

Оголошення результатів конкурсу та нагородження переможців - в день відкриття виставки 24.08.2012 року.

Всі давні речі, їх фотографії та розповіді про них надіслані на конкурс прийматимуть участь у однойменній виставці, яка проходитиме з 24.08 до 26.08 2012 року. Переможці отримують диплом та цінні призи. Всі учасники - дипломи про участь. Найцікавіші розповіді потраплять до музейного видання.

Відбірковий комітет: (044) 280-36-93, (097)516-32-18 (контактна особа: Галина Безкоровайна)

E-mail: novmuz@ukr.net

Поштова адреса: 01015, Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 2