До Дня Незалежності порийтесь у бабусиних скринях
Отримаєте цінні призи
Національний музей українського народного декоративного мистецтва до 21-ої річниці Незалежності України оголошує Всеукраїнський конкурс «З бабусиної скрині».
Якщо ви є власником особистої чи родинної реліквії, то поділіться цікавою історією про неї з відвідувачами музею взявши участь у конкурсі!
Кожен предмет має супроводжуватися цікавою розповіддю (есе) про його історію чи власника. Обов’язково вказати назву місцевості, з якої походить предмет, хронологічні дані. Текст має бути розбірливий та невеликий за обсягом. Всі надані матеріали після виставки повернуться власникам.
До участі в конкурсі приймаються:
давні фотографії в національних строях,
рушники,
одяг,
прикраси,
народні картини,
предмети хатнього вжитку,
музичні інструменти та інше.
або фото з розповіддю (есе) про його історію чи власника (якщо не маєте змоги представити сам предмет).
Надсилайте фото в електронному вигляді у форматі jpg, розміром не менше 1Мб на електронну адресу: novmuz@ukr.net
Вкажіть своє прізвище, ім"я по батькові, точну домашню адресу, номер контактного телефону.
Конкурсний відбір триватиме до 20 серпня 2012 року.
Оголошення результатів конкурсу та нагородження переможців - в день відкриття виставки 24.08.2012 року.
Всі давні речі, їх фотографії та розповіді про них надіслані на конкурс прийматимуть участь у однойменній виставці, яка проходитиме з 24.08 до 26.08 2012 року. Переможці отримують диплом та цінні призи. Всі учасники - дипломи про участь. Найцікавіші розповіді потраплять до музейного видання.
Відбірковий комітет: (044) 280-36-93, (097)516-32-18 (контактна особа: Галина Безкоровайна)
E-mail: novmuz@ukr.net
Поштова адреса: 01015, Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 2