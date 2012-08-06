Шукають водія, який наїхав на велосипедиста

На автодорозі Стрій – Тернопіль – Кіровоград – Знамянка, 4 серпня біля повороту на село Чавульське Немирівського району водій невстановленого автомобіля скоїв наїзд на 34-річного велосипедиста.

Державтоінспекція Вінницької області звертається з проханням до всіх громадян, які були свідками автопригоди, або володіють інформацією допомогти знайти винуватця дорожньо – транспортної пригоди.

О 23.15 години на автодорозі Стрій – Тернопіль – Кіровоград – Знамянка, біля повороту на село Чавульське водій невстановленого автомобіля скоїв наїзд на 34-річного велосипедиста, жителя села Чуків, який рухався у попутному напрямку. Внаслідок ДТП потерпілий отримав важкі травми та був госпіталізований до Вороновицької ЦРЛ, де під час надання медичної допомоги помер.

Водій з місця скоєння дорожньо – транспортної пригоди втік.

Відомо, що за цим автомобілем їхали «жигулі» марки «ВАЗ – 2109», водій якого та пасажир є можливими свідками. Державтоінспекція Вінниччини сподівається на їхню допомогу у розкритті цього злочину та звертається до усіх інших можливих свідків цієї автопригоди надати інформацію до управління УДАІ УМВС, або зателефонувати за номерами (0432) 59-34- 34, 59 – 33-33, чи надіслати СМС повідомлення на номер 067-432-0200.

Анонімність гарантується.