В’язням намагались передати книги з кайфом

У вінницькій області попереджено дві спроби передачі заборонених предметів до установ виконання покарань.

Про це повідомила головний спеціаліст у зв’язках із ЗМІ та громадськістю управління ДПтС України у Вінницькій області Ірина Шаповал.

На ім’я 54–річного засудженого, який відбуває покарання у Ладижинській виправній колонії (№39), надійшла посилка від мешканки м. Ківерци Волинської області.

Серед продуктів харчування у консервній бляшанці «Паштет бутербродний» було виявлено та вилучено два прозорих поліетиленових пакети. Вміст пакетів, які зазвичай намагаються передати прихованим шляхом до зони, що охороняється, і цього разу виявився «звичайним»: речовина зеленого кольору рослинного походження вагою до 10 грам. Потурбувалась дана громадянка і додати до посилочки ще й 100 грам сухих дріжджів.

У ході реалізації оперативної інформації оперативними співробітниками обласного управління пенітенціарної служби та Піщанської виправної колонії (№59) під час догляду посилки, яка надійшла від мешканця м. Вінниці, було виявлено та вилучено чотири книги.

Аби підняти освітній та духовний рівень засуджених, товариш надіслав книги - «Записки следователя» Льва Шейніна, «Бескрайние земли» Жоржі Амаду, «Ловец орлов» Джеймса Віларда, та «Лисы в винограднике» Леона Фейхтвангера. У даних книгах були конверти, приклеєні всередині обгорток на форзаці з речовиною темно-зеленого кольору рослинного походження, зовні схожою на коноплю.

Громадянин, який передав книги є колишнім засудженим, який два тижні тому звільнився з цієї ж установи.

За даним фактом було викликано слідчо-оперативну групу Піщанського РВ УМВС України у Вінницькій області та передано вилучені матеріали і речові докази для вирішення питання в порядку ст. 97 КПК України.