Сімейним лікарям куплять "Ланоси" та "Ниви"

20 млн.грн отрмиала Вінницька обалсть на закупвлю автомобілів дл лікарів сімейної медицни. Про це повідомила на сьогоднішній прес-конференції Лідія Діденко, начальник обласного управління охорони здоровя та курортів.

- На ці 20 мільйонів гривень ми маємо закупити 70 автомобілів "Ланос" та 157 "Нив", - сказала Лідія Олексіївна.- "Ниви" дорожчі і їх більше, тому що для наших доріг такі машини необхідніші. Враховуючи, що сьогодні багато медсестер самі можуть водити автомашину, то це буде вигідно для надання допомоги хворим на селах. Адже часто селяни не можуть дозволити собі лежати у стаціонарі, та й хвороби такі, що лікар може приїхати,оглянути, зробити призначення. А медсестра буде приїжджати і виконувати їх. Крім того, наші автомобілі будуть з гідропідсилювачами керма, кондиціонерами і це дасть змогу комфортно транспортувати хворого, який не потребує спецальної допомоги, у лікарню.

Ремонт автомобілів, а також забезпеення їх пальним лягатиме на плені районних бюджетів.

Також виділені кошти на закупівлю 700 штук компютерів для лікарень сімейної медицини у селах.

- Лікарі мають обовязково вести реєстер хворих, - сказала Лідія Діденко.