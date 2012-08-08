Держава готова витратити 4 мільйони на Гітлера

Управління капітального будівництва Вінницької облдержадміністрації 31 липня за результатами тендеру уклало угоду з ПБМП фірма "Сфера" на пристосування залишків ставки "Вервольф" для філії Вінницького обласного краєзнавчого музею.

Про це повідомляє "Вісник державних закупівель".

Вартість угоди становила 4,01 мільйона гривень.

Історико-меморіальний комплекс пам'яті жертв фашизму на території Стрижавської селищної ради Вінницького району потрібно збудувати до кінця цього року.

Фірма ПБМП фірма "Сфера" має змонтувати одноповерховий павільйон площею 282 кв м та роботи по інженерним комунікаціям.

Земельна ділянка площею 26 га для розміщення комплексу пам’яті жертв фашизму, яку пристосовують із залишків бувшої ставки "Вервольф", знаходиться в лісовому масиві на території Стрижавської селищної ради.

Ставка Гітлера Вервольф розміщувалася за 8 км на північ від м. Вінниця біля смт. Стрижавка. Вона призначалася для керування військовими діями на Східному фронті, а деякі дослідники припускають, що навіть для подальших бойових дій у напрямку Ірану та Індії.