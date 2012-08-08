Переможець ультрамарафону за добу пробіг 200 км

У Вінниці втретє пройшов відбувся відкритий чемпіонат України з ультрамарафонського бігу. Змагання проходили в Парку дружби народів, біля озера.

У 48 - годинному забігу взяли участь 20 чоловіків і 9 жінок, а в добовому – 23 чоловіки і 7 представниць слабкої статі. На трасі, окрім спортсменів України, були представники Росії, Білорусі і Польщі.

– Вінниця стала свого роду столицею ультрамарафонців в масштабах колишнього Радянського Союзу. Тому до нас охоче приїздять спортсмени з сусідніх країн, – сказав багаторазовий переможець Всесвітніх 10-добових ультрамарафонів у Нью – Йорку вінничанин Юрій Тростянюк.

Спортсмени «намотували» круги на трасі завдовжки в 1126 метрів. Цього року погодні умови були повністю протилежними у порівнянні з двома попередніми чемпіонатами (у 2010 і 2011 роках під час бігу були зливи і прохолодна погода у 12-15 градусів). Через спеку спортсмени відпочивали більше вдень, а активізувалися ... уночі. Ближче до фінішу деякі з учасників забігів, віддавши багато сил, були вимушені рухатися частково пішки.

У дводобовому забігу переміг Олександр Борт з Нової Каховки – 292 км, серед жінок кращий результат показала львів'янка Лариса Лаборткова – 226 км.

У 24-годинному забігу першим став президент Федерації ультрамарафону Вінницької області Ігор Мудрик – 200 км, а кращою серед жінок стала полтавчанка Тетяна Остапенко – 118 км.

Найстаршим учасником ультрамарафону була 80-річна Олександра Васютина з Єсентуків (Росія), яка зуміла пробігти за добу 104 км! Разом з нею долав дистанцію її 61-річний син Володимир із Запоріжжя. Бігунів старше за 70 років у нинішньому чемпіонаті було аж четверо. Голова Вінницького міського спорткомітету Сергій Краєвський виділив для них персональні медалі «за волю до перемоги».