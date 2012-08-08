Вудочка завела чоловіка на той світ

7 серпня о 10:35 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини № 26 міста Погребище від чергового міліції надійшло повідомлення про те, що 6 серпня близько 8 години у ставку села Новофастів під час ловлі риби втопився місцевий житель, 1949 року народження.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Тіло близько 10 години виявили односельці. За попередніми даними судмедекспертизи, смерть літнього чоловіка настала через утоплення. Обставини з’ясовують правоохоронці.