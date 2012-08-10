Через п‘яну матір втопилась дитина з синдромом Дауна

Прокуратурою Бершадського району порушено кримінальну справу відносно однієї громадянки за злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Мама, відпочиваючи біля річки з 11-річною донькою, будучи в стані алкогольного сп'яніння, й знаючи, що дівчинка, внаслідок хвороби Дауна та розвиненої розумової відсталості, не може усвідомлювати значення своїх дій і не вміє плавати, залишила її без належного догляду. Дитина, перебуваючи на кладці, впала у річку та втопилась.

Матір дівчинки неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності за невиконання обов'язків щодо виховання дітей, за місцем проживання характеризується негативно, не працює, а єдиний доход у сім'ї - пенсія по інвалідності доньки.