«Вінницьких Гайдамаків» хочуть виключити з ПХЛ

Вінницький клуб з хокею з шайбою «Гайдамаки» наразі активно шукає спонсорів.

Часткову підтримку керівники ХК знайшли у Росії, але без інших меценатів складно буде розраховувати на спокійне життя.

Мало того, більш заможні клуби Професійної хокейної ліги (ПХЛ) України не хочуть бачити «Вінницьких Гайдамаків» і броварський “Білий Барс” у елітному дивізіоні.

Як повідомив керівник ХК “Вінницькі Гайдамаки” Валерій Лук’янець, вони підготували альтернативний календар чемпіонату України за участю лише 6 клубів (наразі у ПХЛ – 8 команд).

– Не виключено, що ще до початку чемпіонату України від нас вимагатимуть заплатити перший транш внеску за участь у турнірі (80 тисяч гривень). Ці кошти наразі у нас є, але за них ми збираємось провести передсезонний збір. У цьому випадку «Гайдамаків» доведеться зняти з турніру, – каже Валерій Лук’янець. – Загалом протягом сезону кожен клуб вносить на забезпечення життєдіяльності ПХЛ загалом 320 тисяч гривень, траншами по 80 тисяч. Але неофіційно від нас вимагають продемонструвати наявність мільйона доларів, аби покрити усі витрати протягом сезону. Ми ж планували знайти фінансову підтримку на рівні півмільйона доларів.

Починаючи з 15 серпня, «Гайдамаки» планують розпочати тренування на ковзанці у ТРЦ «Мегамолл». Сьогодні грати у вінницькій команді прагнуть понад 60 кандидатів з України та ще низка іноземців. З минулого сезону залишилося лише десяток гравців. Тому буде проведено відбір – за допомогою спарингів двох складів «Гайдамаків».

У клубі хокеїсти отримуватимуть середню зарплатню на рівні 800 доларів США.

– Серед претендентів на місце в основі нашої команди – півтора десятка титулованих хокеїстів, чемпіонів України і світу в складі нашої збірної (у групі «В»), – каже Валерій Лук’янець. – Вони могли допомогти і національній збірній, але не знайшли себе в інших клубах України.

Тренером ХК став Андрій Овчинніков, який був бронзовим призером чемпіонату СРСР у якості гравця київського “Сокола”, а у якості тренера приводив свій клуб до звання чемпіонів Іспанії.

Чемпіонат ПХЛ (за участю 8 команд) має розпочатися 11 вересня. Рішення щодо участі у ньому «Вінницьких Гайдамаків» буде прийнято до 20 серпня. Можливо, це питання буде вирішено вже після засідання Наглядової ради ПХЛ, яке відбудеться 13 серпня у Києві. Якщо ж наша команда все ж стартує у чемпіонаті, її ігри можна буде побачити на всеукраїнському телеканалі «Хокей».