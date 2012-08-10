Через велозмагання призупинять рух транспорту

12 серпня у Вінниці відбудуться змагання з велоспорту на шосе на призи Заслуженого майстра спорту, срібного призера Олімпійських ігор Сергія Чернявського. Участь у турнірі візьмуть юні велосипедисти з усієї України. Всього очікується більш ніж 140 учасників. Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв‘язків з громадскістю Вінницької міськради.

Змагання з велоспорту на шосе на призи Сергія Чернявського у Вінниці проходять вже всьоме. Цьогоріч перший заїзд відбудеться 10 серпня за містом по Київському шосе. Стартуватиме індивідуальна гонка від зупинки «с. Сосонка». Фінішуватимуть спортсмени через 10 кілометрів у селі Дорожнє. Наступного дня, 11 серпня, відбудеться групова гонка по об’їзній дорозі від аеропорту «Вінниця» до села Лука-Мелешківська. Протяжність дистанції – 70 кілометрів.

А 12 серпня на проспекті Юності відбудуться фінальні змагання. Велосипедисти у трьох вікових категоріях подолають 30 км. Найстаршим учасникам цього турніру буде 16 років. Загалом змагання проходитимуть у трьох вікових категоріях: юнаки 1996-1997 років народження; юнаки 1998 року народження та молодші; дівчата 1996 року народження та молодші.

У зв’язку із велоперегонами, на час змагань з 8:30 до 13:00, буде призупинено рух транспорту по проспекту Юності від перехрестя з вул. Келецькою до перехрестя з вул. Пирогова (музей-садиба М.І.Пирогова). Маршрутні таксі та приватні автівки зможуть рухатись в об’їзд цієї ділянки по вул. Стахурського, Космонавтів, Келецькій та Келецькій, Квятека, Стахурського.