Захворюваність краснухою і кашлюком зросла вдвічі

З початку 2012 року , порівняно з аналогічним періодом минулого року, захворюваність краснухою у Вінниці зросла в 2,5 рази, а кашлюком – вдвічі.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар м. Вінниці Олександр Сорочан.

Окрім того, вперше за останні роки зареєстровано захворюваність серед населення на кір.

За словами посадовця, це зростання зумовлене захворюваністю серед не щеплених осіб та відмовників від профілактичних щеплень.

І це в той час, коли доведено, що захворювання на кашлюк у 25% дітей перших років життя може супроводжуватись зупинкою дихання і запаленням легень, а в 3% може виникнути енцефаліт.