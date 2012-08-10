«Мілітаристу» дали три роки за зберігання зброї

3 роки позбавлення волі – таке покарання призначив Оратівський районний суд Вінницької області «шукачеві» старовинних речей, який у власному господарстві зберігав зброю та боєприпаси часів Великої вітчизняної війни. Зі слів чоловіка, весь виявлений у його гаражі арсенал зброї він знайшов у місцевому лісі.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

10 лютого поточного року під час огляду домогосподарства жителя одного з сіл Оратівського району працівники міліції у гаражі виявили дві гвинтівки, частини рушниць, кулеметів, 61 патрон різного калібру та суміші пороху.

За висновком спеціаліста судово-балістичної експертизи гвинтівки є нарізною вогнепальною зброєю конструкції Мосіна, калібру 7,62 мм, 1891-1930 року випуску. Вилучена зброя та боєприпаси є бойовими та придатними для стрільби.

Чоловік виправдовувався тим, що він збирає та колекціонує старовинні речі, медалі, ордени, одяг часів Великої Вітчизняної війни.

Боєприпаси у цьому переліку не є винятком. Зі слів «колекціонера», виявлені зброя та боєприпаси - це його знахідки, які він викопав з-під землі у одному з лісів Оратівського району весною 2011 року. Вдома він відремонтував знайдені гвинтівки, замінив частини, які були пошкоджені чи зламані, та зберігав їх у гаражі.

Про те, що зберігати та користуватися зброєю без відповідного дозволу заборонено, чоловік добре знав, але її зберігав і використовував для полювання.

Працівники міліції порушили кримінальну справу за ознаками злочинну, передбаченого ч. 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Нещодавно Оратівський районний суд Вінницької області виніс «колекціонерові» покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з іспитовим строком на один рік.