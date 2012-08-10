Електрозварювальник загинув у паровому котлі
11:00, 10 серпня 2012Вінниця
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Вбило струмом
Теруправлінням Держгірпромнагляду у Вінницькій області створено комісію, яка проводить розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався восьмого серпня з 35-річним електрозварювальником комунального підприємства «Бершадське житлово-комунальне господарство» .
Про це повідомила прес-служба теруправління Держгірпромнагляду У Вінницький області.
За попередньою інформацією, чоловік був смертельно вражений струмом під час виконання електрозварювальних робіт у верхньому барабані парового котла.
З початку року на підприємствах Вінниччини від ураження струмом загинули четверо працівників.
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