Електрозварювальник загинув у паровому котлі

Теруправлінням Держгірпромнагляду у Вінницькій області створено комісію, яка проводить розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався восьмого серпня з 35-річним електрозварювальником комунального підприємства «Бершадське житлово-комунальне господарство» .

Про це повідомила прес-служба теруправління Держгірпромнагляду У Вінницький області.

За попередньою інформацією, чоловік був смертельно вражений струмом під час виконання електрозварювальних робіт у верхньому барабані парового котла.

З початку року на підприємствах Вінниччини від ураження струмом загинули четверо працівників.