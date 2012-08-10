Вінниця втратила найвідомішого блогера

Вінниця втратила один із кращих блогів, які розказували про сьогодення та історію міста. Блогер "Винницкий еж" видалив свою сторінку з ресурсу livejournal.сom.

- Жаль, це був один з блогерів-натхненників нашої спільноти, - каже вінничанин Олександр Федоришен, який опікується групою вКонтакті "Історія Вінниці".

Більшість вінничан, які відвідували блог vinezh.livejournal.com, сподіваються, що Андрій (саме так звати блогера) повернеться. Адже ресурс вінницького блогера містив багато цікавої історичної інформації, рідкісних фото та відеоматеріалів, нестандартних роздумів про події у Вінниці. Його тексти залюбки брали для публікації найвідоміші вінницькі сайти та друковані видання.

- Я написала йому особисте повідмолення, з проханням хоча б попрощатися з усіма, - говорить вінничанка, яка теж має сторінку у Живому Журналі. - Адже "Еж" мав близько тисячі читачів. Він єдиний зумів скласти реєстр усіх вінничан-блогерів, дав кожному влучну характеристку. Він зібрав на своєму ресурсі унікальні відеокадри про стару Вінницю. А місцеві блогери досі пам‘ятають його акцію, в якій він закликав збирати про Вінницю усі згадування у художній літературі, а також кадри з радянських художніх фільмів, у яких з‘являлась Вінниця.