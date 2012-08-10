Вінницький "Woodstock" набирає волонтерів

Перший музичний фестиваль "Woodstock Україна" запрошує волонтерів для реєстрації відвідувачів, обслуговування груп і організації харчування.

- Одна група волонтерів реєструватиме відвідувачів на вході, інша – зустрічатиме музичний гурт, поселятиме, надаватиме харчування, а третя відповідатиме за вчасне харчуванням для самих волонтерів, - говорить представник організаторів Світлана. - Волонтерові також знадобляться намет і спальник.

Якщо маєте бажання стати волонтером на фестивалі, пишіть на електронну адресу: smilestarlana@ukr.net, або телефонуйте (096)7781430.

"Woodstock Україна" відбудеться 28-30 серпня на території аеродрому Калинівки, що під Вінницею, повідомляє сайт Зотов-Ньюз. Фестиваль є відкритим та безкоштовним для відвідувачів з усієї країни.

Цього року музична програма фестивалю сформована з виступів 36 колективів з України, Польщі та Естонії. Хедлайнерами фестивалю стануть гурти «Мед Хедс», «Kozak System» та «Скрябін». Кузьма Скрябін буде ведучим свята. Гості братимуть участь у багатьох заходах, спрямованих на розвиток і поширення ідей волонтерства та благодійної соціальної активності. Неперевершена атмосфера свята пануватиме на фестивальному полі протягом усіх трьох днів, де слухачі зможуть насолодитися різними музичними стилями, познайомитися з новими музичними іменами та наживо послухати вже відомих та улюблених виконавців.

Довідка:

Вперше фестиваль «Woodstock Music & Art Fair» відбувся 15-18 серпня 1969 року на фермі у сільській місцевості Бетел штату Нью-Йорк в США. З того часу під «Woodstock’ом» розуміють не лише один із наймасштабніших і найвизначніших в історії рок-фестивалів. Він став символом вільного, мирного співжиття і взаємної допомоги величезної кількості споріднених ідеєю людей.

У 1995 році для волонтерів польської акції «Великий Оркестр Святкової Допомоги» (фундація «WOSP») було організовано перший польський фестиваль під назвою «Зупинка Woodstock» («Przystanek Woodstock»).

Діяльність фонду «WOSP» під керівництвом Єжи Овсяка присвячена збору коштів для допомоги дітям-інвалідам і сиротам, а також спрямована на розвиток волонтерського руху. Фестиваль є великою подякою волонтерам за їхню працю упродовж року. Щороку у події беруть участь близько 30 музичних гуртів, почесними гостями фестивалю були «Guano Apes», «Papa Roach», «The Prodigy», «The Stranglers», «Korpiklaani», «Clawfinger» та багато інших. В 2011 році польський «Woodstock» відвідало близько 700 тис. людей.

Всеукраїнський благодійний фонд «Серце до Серця» переносить європейські волонтерські цінності на ґрунт України. З метою віддячити своїм волонтерам за сумлінну співпрацю з фондом (цілий рік волонтери збирають кошти для закупівлі медичного обладнання для дітей та дитячих лікарень), фонд започатковує традицію українського благодійного «Woodstock`у».