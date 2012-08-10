Завтра починається сезон полювання на птицю
12:00, 10 серпня 2012Вінниця
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Затримали через спеку
На Вінниччині сезон полювання на пернатих відкриється 11 серпня, в суботу.
Про це повідомив начальник Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Бондар.
За словами посадовця, відкриття сезону полювання на птахів мало відбутися іще тиждень тому, 4 серпня.
Проте, через високий рівень пожежної небезпеки через спеку для мисливців було визначено іншу дату – 11 серпня.
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