Завтра починається сезон полювання на птицю

На Вінниччині сезон полювання на пернатих відкриється 11 серпня, в суботу.

Про це повідомив начальник Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Бондар.

За словами посадовця, відкриття сезону полювання на птахів мало відбутися іще тиждень тому, 4 серпня.

Проте, через високий рівень пожежної небезпеки через спеку для мисливців було визначено іншу дату – 11 серпня.