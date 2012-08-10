Вінниця в двадцятку найбагатших міст держави не потрапила

«Фокус» визначив двадцятку найбагатших міст України.

При розрахунку рейтингу до уваги бралися такі фактори, як рівень забезпеченості економічно активного населення, середня заробітна плата, витрати міського бюджету на одного мешканця, рівень зайнятості і безробіття, рівень ділової активності, розвиток торговельно-розважальної інфраструктури, житловий фонд міста, враховуючи житло, побудоване за останній рік.

На жаль, Вінниця до двадцятки не потрапила.

Титул найбагатшого міста України вперше отримав Донецьк.

Столиця Донбасу не стала першою за жодним критерієм, але вона випередила Київ за загальною сумою балів, оскільки жоден з економічних факторів у місті «не провисає».

Чисельність населення в найбагатшому місті України втричі менша, аніж у Києві, на кожного мешканця тут припадає більше готелів, ресторанів,відділень банків. В столиці Донбасу низький рівень безробіття, а кожен рік фіксується збільшення кількості підприємців.

У столиці України, яка посіла друге місце, найбільші витрати у перерахунку на одного мешканця – 5720 гривень. Для порівняння, в Одесі міський бюджет витрачає лише 2708 гривень на мешканця в рік.

Київ лідирує за абсолютною кількістю створених робочих місць. У цьому аспекті добре справи йдуть також у Харкова, Донецька та Дніпропетровська. Найнижчим рівнем безробіття може похвалитися Комсомольск. У той час як найбільше безробітних виявилось в Переяславі-Хмельницькому, Ладижині і Севастополі.

Третє місце у рейтингу посів Харків, четверте – Херсон і замкнув Топ-5 Львів.

Традиційно найвищою середньою заробітною платою можуть похвалитися міста-супутники атомних електростанцій – Енергодар (6171 грн), Кузнєцовськ (6060 грн), Южноукраїнськ (5877 грн) та Нетішин (5665 грн). Але високих зарплат не було достатньо для цих міст, аби потрапити у Топ-20 рейтингу.

А от Трускавець з середньою зарплатою близько 1600 гривень опинився на 18 рядку рейтингу, проте місто отримало максимальний бал за кількістю банківських відділень, готелів та торговельно-розважальних центрів на душу населення.

Місто Буча не потрапило в двадцятку, однак тут на одного мешканця припадає майже 105 квадратних метрів.

Лідером за площею новобудов став Вишгород, але цього також виявилось недостатньо, щоб потрапити в рейтинг.

Топ-20 найбагатших міст України:



1.Донецьк

2. Київ

3.Харків

4. Херсон

5. Львів

6. Дніпропетровськ

7. Одеса

8. Ялта

9. Запоріжжя

10.Кременчук

11. Хмельницький

12. Севастополь

13. Тернопіль

14. Сімферополь

15. Суми

16. Івано-Франківськ

17. Чернівці

18. Трускавець

19. Ужгород

20. Славутич



