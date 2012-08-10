У Вінниці зникли вакцини

Здійснення планомірної роботи з імунізації населення від інфекційних хвороб у Вінниці під загрозою, позаяк ситуація із забезпеченням міста вакцинами вкрай складна.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар м. Вінниці Олександр Сорочан.

За словами посадовця, протягом останніх двох років медики та населення потерпають від значного недопостачання вакцин за рахунок держбюджету.

Так, у 2011 році місто було забезпечене вакцинами проти дифтерії, правця та кашлюку лише на 48%, проти туберкульозу – на 31%, гепатиту В – 26,8%, проти гемофільної інфекції – на 29%, кору, епідемічного паротиту і краснухи – на 66%.

Олександр Сорочан констатує, що в поточному році ситуація не покращилась і забезпеченість лікувально-профілактичних закладів імунобіологічними препаратами залишається незадовільною.

- Цього року отримано лише 38,2% від річної потреби вакцин проти дифтерії, правця та кашлюку, 34,2% вакцини проти гепатиту В, 22,8% дифтерійно-правцевого анатоксину, вакцини проти краснухи, паротиту та кору – 41,7%, - каже Сорочан. – А вакцина для проведення вікових ревакцинацій дітей проти гемофільної інфекції взагалі централізовано не надходила.

Дещо покращилась тільки ситуація з отриманням вакцини проти туберкульозу.

Найбільша прикрість в тому, що батьки, які все-таки наважуються зробити дітям усі необхідні щеплення, самостійно придбати вакцини не можуть, - у вільному продажу їх не буває.

