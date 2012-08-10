Вінницький майстер виграв Кубок незалежності Молдови

У Кишиневі 1–7 серпня проходив традиційний Кубок незалежності Молдови.

Змагання зібрали близько 100 учасників з України, Румунії, Угорщини і регіонів Молдови, серед яких півтора десятка носили звання майстра – національного або міжнародного. Боротьба за медалі велась у двох групах: масовому чемпіонаті за швейцарською системою і коловому майстерському турнірі.

У головному змаганні домінували вінничани. Міжнародний майстер Микола Боднар став чемпіоном, а майстер ФІДЕ Володимир Вусатюк – четвертим серед 10 учасників.

До речі, пан Боднар є директором МДЮСШ № 6 Вінницького міського спорткомітету, а Володимир Вусатюк – тренером цієї шахової школи. Обидва поїхали на представницькі міжнародні змагання під час власної відпустки! У той час як інші відпочивають на морях, провідні вінницькі шахісти віддають перевагу підвищенню власної майстерності.

– У турнірі я добре стартував, набравши 7 очок з 7 можливих. Зазначу, що суперники були непростими – з 10 учасників 6 мали звання майстра спорту, – сказав Микола Боднар. – На фініші я зробив дві нічиї, оформивши своє чемпіонство. Окрім суто спортивної боротьби, у Кишиневі сподобався гарний шаховий клуб і плідна робота місцевої шахової федерації. Зокрема, велика кількість різноманітних шахових змагань, які проходять у столиці Молдови.