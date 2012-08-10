Тварини напали на 600 вінничан

За перше півріччя поточного року від укусів тварин постраждали 594 вінничан, що на чверть більше, аніж торік.

Про це повідомив головний санітарний лікар міста Вінниці Олександр Сорочан.

168 осіб і з загальної кількості покусаних – це діти.

Торік покусаних дітей було на 30 менше. Отож, кількість постраждалих дітей зросла на 21,7%.

За Словами пана Сорочана, невідкладної антирабічної допомоги (щеплень проти сказу) потребували 114 постраждалих(торік – 74). З них 21 – діти.

Головний санітарний лікар міста стурбований тим, що зростання потреби в імунопрофілактиці відбувається на тлі відсутності антирабічного імуноглобуліну і неможливості його придбати.