Вінниччина горить: 173 займання через спеку

На сьогоднішній день у Вінницькій області виникло 1274 пожежі, що на 25% більше за аналогічний період 2011 року. У полоні вогню загинуло 55 осіб, серед них двоє неповнолітніх дітей.

Про це повідомила прес-служба Управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області.

Таке зростання кількості випадків загорання, зокрема на відкритих територіях, є наслідком високої температури навколишнього середовища. У зв’язку з тривалим утриманням спекотної погоди, вистачає лише маленької іскри, щоб запалало все довкола. Уже зареєстровано 173 пожежі, внаслідок яких було знищено 204 гектари сухої трави. Основною причиною виникнення таких випадків залишається необережне поводження з вогнем.

Досить часто люди самі навмисно випалюють траву, але ніхто і ніколи не задумується про можливі наслідки. Адже поблизу можуть знаходитися житлові та господарчі будівлі, трансформаторні підстанції, а також засіяні хлібами поля. Не поодинокі випадки перекидання вогню і на лісові масиви. Так, у 2012 році великих збитків завдали 4 лісові пожежі, якими пошкоджено насаджень загальною площею 11 гектарів.

Для попередження виникнення подібних надзвичайних ситуацій, з початку серпня інспекторським складом Управління Держтехногенбезпеки проводяться позапланові перевірки підпорядкованих об’єктів Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства, а також комунального підприємства «Віноблагроліс». У ході перевірок працівникам лісництв були запропоновані заходи щодо заборони розведення багать на території лісу та вказано на паління лише у спеціально відведених місцях.

