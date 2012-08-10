Щоб отримати роботу доведеться «загризти» 13 конкурентів

Станом на 1 серпня у Вінницькій області на кожне вільне робоче місце претендували, в середньому, 14 шукачів.

Про це повідомляє Вінницький обласний центр зайнятості.

У січні-липні 2012 року в обласній службі зайнятості зареєстровано 29,5 тис., а всього перебували на обліку 56,6 тис. незайнятих громадян. З них мали статус безробітного 48,8 тис. осіб, отримували допомогу по безробіттю 43,2 тис. осіб.

У загальній чисельності безробітних, які перебувають на обліку, 41% складають жителі міст, 59% - жителі сільської місцевості.

Протягом січня – липня поточного року від 4,7 тис. роботодавців в центри зайнятості надійшли дані про наявність 26,9 тис. вакансій, серед яких найбільш затребуваними були трактористи, продавцi продовольчих і непродовольчих товарів, слюсарі-ремонтники, охоронці, водії, кухарі, електрогазозварники і т.д.

Користувалися попитом на ринку праці також фахівці з високим рівнем кваліфікації, зокрема, бухгалтери, менеджери.

На кінець липня на 21,8 тис. осіб, які шукали роботу з допомогою центрів зайнятості налічувалося 1,5 тис. вакансій, в т.ч. для робітників - 798, службовців - 376, для осіб, які не мають спеціальної підготовки - 334.

На кожне вільне робоче місце претендували, в середньому, 14 шукачів роботи (на цю дату минулого року - 15).

Службою зайнятості вживалися заходи щодо забезпечення більш ефективного використання наявної бази даних вакансій. Порівняно з відповідним періодом минулого року зріс рівень забезпечення робочою силою роботодавців з числа тих, що звернулися з цього питання (З 84,4 до 86,8%), і рівень укомплектування вакансій (з 73,0 до 82,3%).

За сприяння центрів зайнятості працевлаштовані 22,3 тис. чоловік, проходили професійне навчання, перенавчання і підвищення кваліфікації 6120 осіб; брали участь в оплачуваних громадських роботах 6033 людини; охоплені профорієнтаційної роботою 52,9 тис. осіб. Кожні дев'ять з десяти безробітних, які перебувають на обліку, отримували допомогу по безробіттю.

