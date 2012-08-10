Соцпрацівники шукатимуть сім‘ї, які потребують допомоги

Губернатор Вінничини Микола Джига підписав розпорядженням про утворення Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми.

За головуванням заступника губертора Любові Спірідонової 9 серпня відбулося перше засідання Ради. На ньому обговорювалися напрямки діяльності та презентовано проект «Поширення Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Україні». Цей проект реалізується Координатором проектів ОБСЄ в Україні на замовлення Міністерства соціальної політики України та за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії.

- Однією із нових соціальних ініціатив Президента України є введення нових посад соціальних працівників, які будуть працювати у територіальних громадах, - сказала Любов Спірідонова. - На цей час 352 фахівців з соціальної роботи вже працюють. До кінця року планується збільшити їхню кількість до 380. Це дасть можливість працювати на попередження сімейного неблагополуччя та надати дієву допомогу сім’ям, які найбільше її потребують.

Діяльність Ради направлена на ті категорій громадян, які є найбільш соціально вразливими і незахищеними, а саме сім’ї з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах.

- Вчасно піднята проблема дає можливість оперативно та результативно її вирішити, - сказала начальник обласного управління у справах сім'ї і молоді Олена Стоялова. - Тому необхідно брати конкретні питання і спільно із фахівцями їх вирішувати.

Напрями діяльності у сфері сім’ї, гендерної політики, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми об’єднані, тому, що часто корені проблем, які існують у сім’ї з дітьми, мають яскраво виражені гендерні окраси. Попередити такі явища, як насильство в сім’ї та торгівля людьми можна тільки працюючи з сім’єю.

- В області більше 20 тисяч неповних сімей, в яких діти виховуються однією матір’ю, - каже заступник директора обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ольга Слободянюк. - Серед багатодітних така сім’я кожна четверта. Переважна більшість багатодітних родин малозабезпечені. Серед них багато сімей, в яких виховуються діти-інваліди або члени родини є інвалідами. В числі таких сімей і ті, в яких батьки безробітні. Тому, проблема бідності населення може бути вирішена проведенням ефективної соціальної політики у поєднанні із сімейною та гендерною політикою.

Презентуючи проект Наталя Козлова, яка очолює громадську організацію «Прогресивні жінки», зауважила, що очікуваним результатом його реалізації є покращення спроможності суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, виявляти постраждалих від торгівлі людьми осіб та надавати їм допомогу і підтримку відповідно до Закону України «Про протидію торгівлі людьми».

- В рамках реалізації проекту протягом 2012-2013 років надаватиметься методична допомога місцевим адміністраціям щодо організації робочих груп, які будуть координувати роботу з постраждалими особами, - сказала Наталя Борисівна. - Проводитимуться тренінги для представників робочих груп щодо ідентифікації постраждалих і взаємодії держслужбовців в наданні реінтеграційних послуг. Також в рамках проекту буде виділено один пілотний район області, на якому детально відпрацюється механізм НМВ. Потім цей досвід буде використовуватись для поширення на інші райони та міста Вінниччини.