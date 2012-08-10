На ринку "Володимир" з машини вкрали 18 тисяч гривень

9 серпня о 14.14 год. до райвідділу міліції міста Вінниці з заявою звернувся житель с. Самгородок Козятинського району. Приватний підприємець провідомив, що близько 14 год по вул. Ватутіна, на території ринку "Володимир" у нього вкрали гроші. Зловмисник поник через незачинену передню праву дверку у його автомобіля "ГАЗ-3302" і викрав матерчасту сумку, в якій знаходилися гроші в сумі 18 тис. грн. та мобільний телефон "Нокіа С2-01" вартістю 750 грн. Про це повідомляє прес-служба ДАІ у Вінницькій області.