Вінничанин знайшов на городі каністру вермахту

Вінничанин Валерій Дещанський придбав у мікрорайоні Старого міста у Вінниці невеликий будинок. Він припускає, що землю тут давно ніхто не обробляв. Це видно з того, настільки вона занедбана.

— Коли перекопував ділянку, наткнувся лопатою на метал, — розповідає Валерій. - Акуратно обкопав місце. Побачив каністру. Вона стояла вертикально, горловиною догори. Висмикнув за ручку. Почув, як там щось закалатало. Якась рідина загусла і перетворилася на затверділу масу.

Валерій уважно оглянув каністру, побачив написи. Взяв щітку, відчистив поверхню, промив водою. Внизу на світло-зеленій каністрі вибито слово «вермахт». Над ним цифра — 1097. Вгорі зазначено рік — 1944. Нижче напис «Фердінанд. Крафтстофф 201». Останнє слово перекладається з німецької як паливо.

— Чотиризначне число це, мабуть, номер військової частини, — каже Валерій. — Вермахт — назва німецької армії. А що означають цифри, не знаю. Якби каністру загубили, вона лежала б горизонтально, — розмірковує чоловік. — Якщо закопали, то неспроста, видно, щось у ній було. А може, присипало землею після вибуху...

Важливо, що після такого тривалого перебування у землі каністру не пошкодила іржа, принаймні воду вона не пропускає, додає співрозмовник. Про знахідку Валерій розповів сусідам. Один з них, Максим, сказав, що теж має пам’ятку часів минулої війни. Чоловік живе у будинку, котрий раніше належав його бабусі, потім там жили його батьки.

— Бабуся розповідала, що тут під час війни квартирували німці, — каже Максим. — У нас зберігається тканина з брезенту тих часів. На ній зображена свастика. Брезент досі цупкий. Видно, що від нього частину відірвали. Для чого його використовували німці, це треба в них спитати. Я коли робив ремонт у будинку, затуляв ним вікно.

— Слово «вермахт» значиться на всьому майні, що належало німецькій армії, - каже газеті "Голос України" Сергій Гальчак, доктор історичних наук, голова правління обласної організації Спілки краєзнавців України. - Нещодавно в обласному музеї з’явився експонат з «Вервольфу» — ящик для зберігання шифрувальної машинки «Енігма». На ньому теж є це слово. Що каністру знайшли на Старому місті, не дивно. Там справді стояли гітлерівці в роки окупації Вінниці. Саме в цьому районі точилися жорстокі бої під час визволення міста. У такій катавасії загубити каністру було нескладно. Цей експонат може зацікавити хіба що тих дослідників, які детально вивчають історію війни. За номерами, котрі є на знахідці, можна встановити, яка військова частина стояла в тому місці. Це дуже копітка робота, вона потребує проведення досліджень у німецьких архівах. Тому навряд чи хтось з наших за неї візьметься. А німцям такі дослідження робити простіше. Не знаю, чи може їх зацікавити знайдена каністра.