Робити щеплення відмовились батьки 7 тисяч дітей

14:53, 10 серпня 2012
Вінниця
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Бояться наслідків

Незважаючи на проведення активної роз’яснювальної роботи медиків, кількість випадків відмов від щеплення дітей у Вінниці склала майже 7 тисяч.

Про це повідомив головний санітарний лікар м. Вінниці Олксандр Сорочан.

За його словами, кількість відмов від щеплення дітей, віком 0-14 років становить п’ять тисяч, що складає в різних вікових групах від 5,4% до 14,6% загальної кількості дітей, котрі підлягають щепленню. Відтак, середньоміський показник «відмовників» - 6,1%.

- Безперечно, щеплення потрібно робити здоровим дітям з дозволу лікаря вакцинами, які пройшли сертифікацію та дозволені до використання в Україні, - каже Олександр Сорочан. – Необхідно, щоб батьки були всебічно поінформовані щодо питань імунопрофілактики і завжди чітко розуміли наслідки відмови від щеплень для себе, своїх дітей та їх майбутнього. Бо у свідомості людей існує певний парадокс, який проявляється при порівнянні оцінки небезпеки захворіти на інфекційне захворювання та отримати поствакцинальні реакції після щеплення.

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