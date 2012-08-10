Таксиста серед білого дня душили мотузкою

В місті Вінниці працівники міліції затримали двох чоловіків, які серед білого дня на вулиці міста, вчинили розбійний напад на 32-річного водія таксі. Зловмисники душили його мотузкою та вимагали віддати гаманець з грошима. Водій вирвався від нападників та зателефонував до міліції. Про це повідомляє ВЗГ УМВС України у Вінницькій області.

9 серпня о 18 год. до чергової частини райвідділу міліції Вінницького міського відділу УМВС України у Вінницькій області надійшло повідомлення від 32-річного вінничанина про те, що кілька хвилин тому двоє чоловіків, яких він підвозив у своєму автомобілі «Daewoo Lanos» вчинили на нього розбійний напад, викрали з його автівки автомагітолу та зникли в невідомому напрямку.

- Через кілька годин підозрювані у нападі на таксиста були затримані працівниками міліції у центрі міста, - говорить начальник 2-го відділу міліції ВМВ Віктор Сидоренко. - Ними виявилися 32 та 34-річні вінничани. Обидва чоловіки раніше мали проблеми із Законом. Вони відбували покарання у місцях позбавлення волі за угон автомобілів та вживання, збут наркотичних засобів.

Зі слів затриманих, їм дуже були потрібні гроші, тому вони вирішили піти на злочин. Найліпшим, що спало на думку – це пограбувати водія таксі. Зловмисники замовили таксі, водій якого мав завести своїх клієнтів у центр міста. Під час висадки пасажирів один з чоловіків, який сидів на задньому сидінні, накинув водієві на шию мотузку та почав душити, а інший вимагав гроші. Водій таксі виявився не з числа слабких - він надав опір нападникам та вибіг з машини. Коли зловмисники зрозуміли, що залишилися без грошей, вони вирвали автомагнітолу та зникли з місця злочину.

Зловмисників працівники міліції шукали за описом потерпілого, і через кілька годин нападники вже надавали покази у міліції. Оперативники їх затримали на одній з вулиць, розташованих неподалік від місця скоєння злочину. У їхніх руках був безперечний доказ – викрадена магнітола.

Зараз підозрювані затримані в порядку ст. 115 КПК України та утримуються в ізоляторі тимчасового тримання. За даним фактом порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України (розбій). Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.