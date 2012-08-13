Вінничанка Ольга Яковенко – на Олімпіаді у третьому десятку

У Лондоні завершились Олімпійсьткі ігри. Як і передбачалося фахівцями, молода вінничанка Ольга Яковенко, дебютантка Олімпійських Ігор, не змогла втрутитися у боротьбу за медалі у Лондоні. У спортивній ходьбі на 20 км “золото” взяла росіянка Єлєна Лашманова. До трійки призерів також увійшли Ольга Канішкіна (Росія) і Шеньє Квеянг (Китай). Ольга Яковенко посіла 27-у позицію.

Довідка.

Інші результати вінничан Лондоні:

Анна Письменська стала шостою у синхронних стрибках у воду, а в особистій програмі не пробилася до півфіналу;

Наталя Добринська знялась зі змагань після п’ятого виду легкоатлетичного семиборства;

Інна Осипенко-Радомська здобула дві срібні нагороди у веслуванні на байдарках – на дистанціях 200 і 500 метрів.