Вінничанка Ольга Яковенко – на Олімпіаді у третьому десятку
Спортивна ходьба
У Лондоні завершились Олімпійсьткі ігри. Як і передбачалося фахівцями, молода вінничанка Ольга Яковенко, дебютантка Олімпійських Ігор, не змогла втрутитися у боротьбу за медалі у Лондоні. У спортивній ходьбі на 20 км “золото” взяла росіянка Єлєна Лашманова. До трійки призерів також увійшли Ольга Канішкіна (Росія) і Шеньє Квеянг (Китай). Ольга Яковенко посіла 27-у позицію.
Довідка.
Інші результати вінничан Лондоні:
Анна Письменська стала шостою у синхронних стрибках у воду, а в особистій програмі не пробилася до півфіналу;
Наталя Добринська знялась зі змагань після п’ятого виду легкоатлетичного семиборства;
Інна Осипенко-Радомська здобула дві срібні нагороди у веслуванні на байдарках – на дистанціях 200 і 500 метрів.