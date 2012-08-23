У Хмільнику назріває міжконфесійний конфлікт

У Хмільнику обговорювали доцільність встановлення каплички Української Греко-Католицької Церкви. Про це повідомляє Офіційний сайт міста Хмільника.

Своєрідний протест під час зібрання за участі керівництва міста виказали настоятелі міських храмів Московського Патріархату.

Як повідомив «Громадський форум Хмільника», приводом для такого зібрання стало нещодавнє ухвалення Хмільницькою міською радою рішення про надання релігійній громаді (парафії) Святого Івана Богослова Української Греко-Католицької Церкви дозволу на розроблення паспорту прив’язки для розміщення тимчасової споруди – каплички на розі вулиць Некрасова та Свердлова у Хмільнику.

Благочинний храмів Хмільницького району отець Михаїл Шикирун, висловив від імені духовенства та парафіян занепокоєння цією подією, повідомив про «збирання підписів невдоволеними прихожанами храмів, а також закликав представників влади проявити мудрість та поміркованість в цьому питанні».

Настоятелі інших православних міських храмів зазначили, що «історично цього віросповідання у Хмільнику не було, а отже – потреби у зведенні каплички немає».

Свій протест навіть висловив голова міської організації ветеранів України Анатолій Лоїк, який розповів про невдоволення ухваленим рішенням і у представників ветеранського активу, а також висловив переконання в тому, що чим більше релігійних інституцій буде у Хмільнику, тим більше розчарувань матимемо в міському суспільстві.

Варто зазначити, що це зібрання відбувалося без представників греко-католицької громади. Настоятеля релігійної громади Святого Івана Богослова Української ГКЦ отця Олександра мають намір запросити на досесійне засідання, проведення якого заплановано 3 вересня цього року.

Чи стане протест настоятелів УПЦ МП щодо побудови каплички греко-католиків початком міжконфесійного конфлікту в Хмільнику – покаже час. Сподіваємося, що міським очільникам справді вистачить мудрості та здорового глузду, щоб знайти справді Соломонове рішення, не порушуючи вимоги Конституції України щодо свободи віросповідання.