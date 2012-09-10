Родина Радомських отримала 300 тисяч від обласної влади

Під час суботнього відзначення Дня фізичної культури і спорту у ККЗ «Райдуга» вінницьким олімпійцям були вручені премії від обласної державної адміністрації і обласної ради. Зокрема, родина Радомських отримала в сумі 300 тисяч гривень: по 100 тисяч гривень Інні Осипенко-Радомська за кожну срібну медаль Лондона і по 50 тисяч за кожну нагороду її чоловіку і тренеру Дмитру. Інших наших олімпійців 2012 року та параолімпійця Анатолія Миколюка преміювали 20-ю тисячами гривень, а їхніх тренерів – 5-ю.

Також голова обласного відділення НОК України Федір Новік вручив премії (у розмірі тисяча гривень) 18 вінницьким учасникам Олімпіад і Параолімпіад (за усі роки незалежності) і їхнім тренерам – за активну пропаганду олімпійського спорту і здорового способу життя на Вінниччині. Він також зачитав привітання зі святом від голови НОК України Федора Новіка, 35-разового рекордсмена світу зі стрибків у висоту.

– Як правило, наші колишні олімпійці нині продовжують працювати у спортивній сфері. Наприклад, дворазовий срібний олімпійський призер Павло Хникін є головою обласної федерації плавання, а срібний олімпійський призер Сергій Чернявський очолює обласну федерацію велоспорту, – відзначив Федір Новік.

Окрім нагородження спортсменів, у цей день у переповненій «Райдузі» в рамках Всеукраїнського олімпійського уроку, який організувало обласне відділення НОК, відбулись показові виступи провідних спортсменів і танцювальних колективів. Особливо юним глядачам сподобались номери студії ушу «У-Вей» (за участі «черепашок Нінзя») і відділу міліції спецпризначення «Беркут», який супроводжувався холостими пострілами з автоматів.