Чиновники «догрались» з коштами до 134 кримінальних справ

Протягом січня – серпня 2012 року фахівці Держфінінспекції у Вінницькій області забезпечили відшкодування втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму більш як 28 млн. грн.

Про це повідомила прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.

За результатами контрольних заходів керівники місцевих органів влади, підприємств, установ, організацій прийняли 215 управлінських рішень.

За матеріалами ревізій правоохоронні органи порушили 46 кримінальних справ. Ще 88 кримінальних справ порушені за результатами участі працівників Держфінінспекції у Вінницькій області як залучених спеціалістів у перевірках, що їх проводили правоохоронні структури.

У 141 випадку до об’єктів, на яких виявлені порушення бюджетного законодавства, застосовано фінансові санкції. Зокрема, 38 підприємствам, установам, організаціям зменшено бюджетних асигнувань на загальну суму майже 9 млн грн.

Задля максимального відшкодування втрат фінансових і матеріальних ресурсів до суду подано 43 позови на суму 16,3 млн. грн.

За вчинені фінансові порушення до адміністративної відповідальності притягнуто 493 посадові особи, до дисциплінарної та матеріальної – 142, трьох осіб звільнено із займаних посад.

Окрім того, з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу направлено 13 інформацій про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на загальну суму більш як 12 млн. грн.